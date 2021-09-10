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07:54 10.09.2021

Си Цзиньпин в беседе с Байденом: проблемы в отношениях между КНР и США противоречат интересам двух стран и мира

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Си Цзиньпин в беседе с Байденом: проблемы в отношениях между КНР и США противоречат интересам двух стран и мира

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что существующие проблемы в отношениях между двумя странами не отвечают коренным интересам как двух стран, так и мирового сообщества.

"Си Цзиньпин отметил, что в течение определенного периода времени политика, проводимая Соединенными Штатами в отношении Китая, вызывала серьезные трудности в китайско-американских отношениях, что не соответствует фундаментальным интересам двух народов и общим интересам всех стран мира", - говорится в сообщении о беседе на сайте МИД КНР.

Китайский руководитель отметил, что от того, смогут ли Китай и Соединенные Штаты наладить отношения друг с другом, "зависит будущая судьба мира". В то же время конфронтация между ними приведет к тому, что пострадают и они сами, и весь мир.

Си Цзиньпин сказал, что Китай и США "на основе уважения основных проблем друг друга" могут сотрудничать в вопросах изменения климата, профилактики эпидемий и борьбы с ними, восстановления экономики, а также по основным международным и региональным вопросам.

Стороны "согласились с тем, что углубленное общение между главами государств Китая и Соединенных Штатов по двусторонним отношениям и основным международным вопросам очень важно для правильного развития китайско-американских отношений".

Они договорились продолжать поддерживать регулярные контакты, а также поручат активизировать работу и продолжить широкий диалог на рабочем уровне, "чтобы создать условия для поступательного развития китайско-американских отношений", - сообщил МИД Китая.

Ранее о беседе сообщил Белый дом США. В сообщении отмечалось, что лидеры двух стран затронули вопросы конкуренции между двумя США и Китаем и предотвращения перерастания ее в конфликт, сообщил Белый дом.

"Два лидера обсудили ответственность обеих стран за обеспечение того, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", - говорилось в сообщении.

Теги: #сша #китай #отношения #лидеры
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