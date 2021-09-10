События

07:43 10.09.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, двое военнослужащих ранены

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, двое военнослужащих ранены

За прошедшие сутки, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, в результате которых двое военнослужащих ранены, сообщили в пресс-центре штаба ООС в пятницу.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого – удовлетворительное", - указано в сводке.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 утра 10 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка
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