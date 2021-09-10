За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, двое военнослужащих ранены

За прошедшие сутки, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, в результате которых двое военнослужащих ранены, сообщили в пресс-центре штаба ООС в пятницу.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого – удовлетворительное", - указано в сводке.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 утра 10 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.