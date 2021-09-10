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07:23 10.09.2021

Афганистану грозит голод - глава миссии ООН

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Афганистану грозит голод - глава миссии ООН

В Афганистане сложилась катастрофическая ситуация, в первую очередь необходимо решить гуманитарные проблемы, доложила Совету Безопасности ООН глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс.

"В стране сложилась катастрофическая ситуация: нет денег, продукты питания дорожают, международное сообщество и многие доноры приостановили финансовые потоки, опасаясь, что они попадут в руки талибов", - заявила Лайонс, слова которой приводит сайт ООН.

Она предупредила, что без возобновления финансирования Афганистан окажется в экономическом кризисе, который обернется нищетой и голодом для миллионов, а также массовым исходом беженцев из страны. Афганистан зависит во многом от импорта и без денег не сможет закупать даже медикаменты. Сложившаяся ситуация может отбросить страну назад на многие поколения.

При этом она отметила, что в составе администрации, которую талибы сформировали несколько дней назад, есть лица, которые находятся под санкциями ООН. "Многие из 33 представленных членов правительства находятся под санкциями ООН, включая премьер-министра, двоих заместителей премьер-министра и министра иностранных дел", - рассказала глава Миссии ООН.

"Вам предстоит решить, какие шаги предпринять по санкционному списку и как вступать в контакт", - заявила Специальный представитель.

По ее словам, настоящая дилемма должна быть разрешена членами Совбеза, соседними странами и всем международным сообществом.

 

Теги: #афганистан #обстановка #оон
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