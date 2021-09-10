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07:07 10.09.2021

Байден и Си Цзиньпин высказались за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт - Белый дом

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Байден и Си Цзиньпин высказались за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт - Белый дом

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся телефонной беседы затронули вопросы конкуренции между двумя странами и предотвращения перерастания ее в конфликт, сообщил Белый дом.

"Два лидера обсудили ответственность обеих стран за обеспечение того, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при этом "Байден подчеркнул непреходящую заинтересованность Соединенных Штатов в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире".

Байден и Си Цзиньпин "провели широкую стратегическую дискуссию, в ходе которой они обсудили области, в которых интересы совпадают, и области, в которых интересы, ценности и перспективы расходятся", информировал Белый дом.

Он сообщил, что лидеры двух стран "договорились открыто и прямо обсуждать оба комплекса вопросов".

Теги: #сша #китай #лидеры #беседа
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