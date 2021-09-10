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07:01 10.09.2021

Украинская армия может взять оккупированный Донецк и Луганск, как только будет такая команда - Данилов

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Украинская армия может взять оккупированный Донецк и Луганск, как только будет такая команда - Данилов

Украинская армия может взять Донецк и Луганск, как только будет такая команда, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сегодня, если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они (украинская армия - ИФ) могут сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность", - сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".

Данилов также заверил, что украинская армия отвечает на обстрелы российских наемников. Он отметил, что ответы таковы, что противник приглашает к "тишине" после этого.

Теги: #донецк #луганск #украина #армия
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