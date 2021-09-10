События

03:01 10.09.2021

Умер актер Арт Метрано, известный по роли в фильмах "Полицейская академия"

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Умер актер Арт Метрано, известный по роли в фильмах "Полицейская академия"

Американский актер Артур Метрано, получивший известность по роли лейтенанта Маузера в фильмах "Полицейская академия", умер в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на сына артиста Гарри Метрано.

Как сообщил сын артиста, его отец скончался в своем доме во Флориде по естественным причинам.

Артур Метрано набрал популярность в качестве комика на многих американских телешоу, после чего его стали приглашать и для участия в фильмах. Он снимался в таких картинах, как "Разбивающий сердца" (1972), комедийном фильме "Всемирная история, часть первая" (1981), "На последнем дыхании" (1983) и других.

В 1989 году Метрано упал с лестницы во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе, повредив позвоночник и шею, после чего стал частично парализованным, но все равно продолжал принимать участие во многих проектах. Позднее его состояние улучшилось.

Теги: #сша #кончина #актер
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