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01:03 10.09.2021

США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины"

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США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины"

Вашингтон серьезно обеспокоен кризисом в управлении НАК "Нафтогаз Украины" и призывает активизировать меры по урегулированию этой проблемы, заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве "Нафтогаза", в том числе уходом в отставку 8 сентября независимых членов совета", - сказал Прайс на брифинге в четверг.

Прайс отметил, что Вашингтон призывает активизировать усилия по решению вопроса и достижению рациональной системы управления в "Нафтогазе".

"Мы приветствуем активное участие украинского правительства в положительном решении этого вопроса", - добавил Прайс.

Правительство Украины накануне получило заявления об отставке всех трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейдена (Бельгия). Они считают, что назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и его последующие действия резко ухудшили взаимоотношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под вопрос будущее компании и ее финансовое состояние. Отставка независимых членов набсовета, по их мнению, даст возможность ускорить решение этой проблемы.

По словам Споттисвуд, после его назначения весной почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители.

"Мы просто не можем быть эффективны в таких обстоятельствах, так как мы какие-то решения принимаем, а они не выполняются", - заявила она журналистам.

Конфликт между независимыми членами набсовета и украинскими властями возник после отставки весной главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначения на его место Витренко. Эти кадровые изменения независимые члены набсовета посчитали незаконными. Однако первоначально удалось достичь компромисса - они согласились продолжить работу в набсовете до проведения нового конкурса по выбору членов набсовета. Все это время они продолжали добиваться отставки Витренко.

Теги: #нафтогаз #сша #украина #управление
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