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00:01 10.09.2021

В Хмельницком в школе отравились 84 ученика

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В Хмельницком в школе отравились 84 ученика

В учебном заведении г. Хмельницкий зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции, пострадало 84 ученика, сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья при Минздраве Украины.

"Заболели дети 1-4 классов, всего поражено школьников из 18 классов. Все заболевшие дети питались в школьной столовой", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9 сентября сообщается об отравлении 84 детей и одного взрослого. Основные симптомы: многократная рвота, диарея, повышение температуры тела от 37 ° С до 39 ° С.

Предварительный диагноз – "пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит".

Отмечается, что 11 заболевших человек (10 детей и 1 взрослый) госпитализированы в состоянии средней тяжести. У других 74 пациентов - легкое течение заболевания.

Как сообщается, в учебном заведении осуществлено заключительную дезинфекцию, а также организовано медицинское наблюдение за контактными лицами.

Источник возбудителя инфекции, причины и обстоятельства отравления выясняются.

Теги: #хмельницкий #школа #отравление
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