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23:03 09.09.2021

Россия и Беларусь до декабря 2023 г подпишут документ о едином рынке газа

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Россия и Беларусь до декабря 2023 г подпишут документ о едином рынке газа

Москва и Минск до декабря 2023 года подпишут документ о едином рынке газа, а в 2022 году цена на российский газ для Беларуси сохранится на прежнем уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"До 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства", - сказал Путин.

При этом, цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года.

"Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии", - добавил президент РФ.

Вопросы сотрудничества в газовой сфере были наиболее сложными в интеграционной повестке двух стран, однако в четверг Путин заявил, что стороны согласовали все 28 интеграционных программ.

"Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", - пояснил Путин.

Путин отметил также, что в ходе прошедших переговоров были обсуждены "вопросы строительства единого оборонного пространства".

В этом контексте обсуждались российско-белорусские военные учения "Запад-2021", которые по словам главы РФ "не направлены против кого-либо, но оправданы в условиях активности НАТО".

При этом, Лукашенко заявил о готовности к дальнейшему углублению интеграции Беларуси и РФ при условии запросов народов двух стран

"Мы сделаем все, что в интересах народов. И если нам нужна будет еще более тесная интеграция: военная, политическая, экономическая интеграция - мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей - в Беларуси и в России", - сказал Лукашенко.

Теги: #газ #россия #рынки #беларусь
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