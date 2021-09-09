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22:23 09.09.2021

Получившие травмы в результате обстрела российскими наемниками бойцы ВСУ доставлены в харьковский госпиталь, угрозы их жизни нет

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Получившие травмы в результате обстрела российскими наемниками бойцы ВСУ доставлены в харьковский госпиталь, угрозы их жизни нет

В Харьков в военно-медицинский клинический центр Северного региона доставлены шестеро бойцов Вооруженных сил Украины, которые получили акубаротравмы в результате обстрела российскими наемниками н.п. Кряковка (Луганская область) вечером 8 сентября.

"На их выздоровление уйдет минимум несколько недель. Что касается реабилитации, то это зависит от многих факторов и прогнозировать трудно", - цитирует агентство Минобороны ArmiaInform ведущего хирурга харьковского госпиталя Сергея Шипикова.

По его словам, все шестеро армейцев (5 юношей и девушка) находятся в удовлетворительном состоянии и никаких угроз жизни нет.

Теги: #всу #раненные #госпиталь
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