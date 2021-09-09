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22:05 09.09.2021

Белый дом оценил содействие талибов вывозу американцев из Афганистана рейсом Qatar Airways

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Белый дом оценил содействие талибов вывозу американцев из Афганистана рейсом Qatar Airways

Власти США положительно оценивают действия движения "Талибан" в связи с вывозом группы американцев из Афганистана рейсом авиакомпании Qatar Airways в Доху, говорится в заявлении Белого дома.

"Талибан" был готов к сотрудничеству в содействии отъезду граждан США и законных постоянных жителей (США - ИФ) на чартерных рейсах из международного аэропорта Кабула", - отмечается в документе.

"Они продемонстрировали гибкость, и они поступали по-деловому и профессионально в наших (США - ИФ) взаимоотношениях с ними в этом вопросе. Это положительный первый шаг", - указано в заявлении.

В Белом доме также подтвердили, что рейс Qatar Airways благополучно приземлился в Дохе и выразили благодарность Катару за помощь в организации перелетов из кабульского аэропорта и в обеспечении безопасности рейсов.

Американская администрация пообещала продолжать содействовать безопасному отъезду из Афганистана граждан США, и кроме того, лиц, имеющих вид на постоянное жительство в США, и афганцев, работавших на Вашингтон и желающих уехать из Афганистана. Белый дом подчеркнул, что "конечного срока нет" для американцев, кто хочет покинуть эту страну.

В заявлении также говорится, что террористическая угроза в отношении вывоза различных лиц из Афганистана сохраняется, поэтому американская сторона не будет разглашать детали вывозных операций вплоть до их завершения.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в четверг международный коммерческий рейс отправился из Кабула в Доху, став первым с момента установления контроля движением "Талибан" над Афганистаном.

Как сообщалось, талибы позволили 200 гражданам США и другим иностранцам, которые не смогли покинуть Афганистан до 31 августа, сделать это теперь.

Также стало известно, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад оказывал давление на "Талибан", добиваясь, чтобы талибы разрешили вывоз новой группы иностранцев.

Теги: #сша #авиарейс #талибы #оценка
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