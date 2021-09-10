10 сентября: Какой сегодня праздник

10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств, в Китае отмечают День учителя, а у православных - празднование в честь обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

Всемирный день предотвращения самоубийств

В связи с огромным количеством самоубийств Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), совместно с Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств, ежегодно проводит Всемирный день предотвращения самоубийств. Глубочайшая депрессия, проблемы, множество факторов, негативно влияющих на поведение и здоровье человека, могут привести к тяжелому преступлению – преступлению против собственной жизни. По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида приближается к миллиону в год.

Поэтому Международная ассоциация предотвращения самоубийств в сотрудничестве с ВОЗ призывают общественность и власти проводить в этот день мероприятия и акции по укреплению чувства ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в результате суицида.

В Китае с 1985 года отмечают День учителя. Основной целью появления в календаре этой даты было желание властей повысить престиж интеллектуального труда, утраченный в годы культурной революции.

Современная система образования в Китае выстроена по европейскому образцу. Обязательное школьное образование начинается с шестилетнего возраста и продолжается девять лет. Шесть из них занимает обучение в начальной школе, три года — первая ступень среднего образования. После этого все желающие поступить в вуз должны отучиться еще три года в так называемой «высшей школе», пройдя последнюю ступень среднего образования. В тех районах, где такой возможности нет, дети, окончив начальную школу, могут без приемных экзаменов поступить в средние школы других районов.

Отдельное место в системе среднего образования Китая занимают международные школы, в которых велик процент иностранных учеников. Образование там ведется сразу на нескольких языках.

В День учителя в Китае ученики, как и во всем мире, дарят своим наставникам в знак уважения подарки, открытки и цветы.

Именины: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Денис, Николай, Павел, Сергей, Степан.

Приметы:

На деревьях появляются желтые листья — к ранней осени;

Влажное лето и теплая осень — к долгой зиме;

Если бурьяны очень высоко растут, то будет много снега;

Этот день:

1835 — Открыта первая железная дорога в Германии протяжённостью 10 км между Нюрнбергом и Фюртом;

1894 — В Лондоне оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде — таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал точно в двери дома. Штраф составил 1 фунт стерлингов;

1939 — Канада объявила войну Германии;

1941 — Группа американских сенаторов обвинила Чарли Чаплина в попытке втягивания США в войну и английской пропаганде в связи с показом его фильма "Великий диктатор";

1942 — Нацистами уничтожено гетто в Давид-Городке;

1964 — Род Стюарт записал первый сингл Good Morning, Little Schoolgirl;

1988 — В Одессе начался первый конкурс комедийных фильмов "Золотой Дюк";

1996 — ООН утвердила Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.