Под Харьковом электричка сбила насмерть подростка велосипедиста

В четверг, 9 сентября, в пос. Подворки Харьковской области электричка сбила насмерть 15-летнего подростка, ехавшего на велосипеде.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, это случилось в 18:39.

"Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Осмотр места происшествия продолжается.