Брюссель ожидает, что в остальном составе афганского правительства будут представлены все слои населения - заявление

В Евросоюзе надеются, что в будущем состав нового правительства Афганистана будет инклюзивным и что в нем будет представлено все политическое и этническое многообразие страны, что является важнейшим показателем для дальнейшего взаимодействия с Брюсселем.

"ЕС выражает обеспокоенность в связи с тем, что 7 сентября движение "Талибан" назначило переходное правительство, не соответствующее заявленным обещаниям "Талибана" об инклюзивном правительстве, которое отразило бы политическое, религиозное и этническое многообразие в Афганистане", - говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Таким образом, ЕС ожидает такой инклюзивности и представительства в будущем составе правительства", - отмечается в документе.

В Брюсселе подчеркнули, что "инклюзивное и представительное правительство является ключевым элементом на пути к стабильности и миру в Афганистане", а также важнейшим критерием для взаимодействия с ЕС.

Накануне в ЕС уже заявляли, что объявленное движением "Талибан" правительство не соответствует критериям инклюзивности и не представляет все этнические и религиозные слои населения Афганистана. Как сообщали европейские СМИ, представитель ЕС отметил, что талибы на протяжении нескольких последних недель обещали, что сформированное ими правительство будет инклюзивным, и ЕС надеялся, что это будет соответствовать действительности.

Талибы во вторник объявили о ключевых назначениях в новом правительстве. Большинство из получивших высокие должности в правительстве Афганистана находятся под санкциями СБ ООН. При этом подавляющее большинство из 33 человек, получивших должности в правительстве, - пуштуны. Этнические меньшинства Афганистана представлены лишь двумя таджиками и одним узбеком.

Все уже известные члены нового правительства Афганистана - либо талибы, либо члены действующей совместно с талибами сети "Хаккани". Главой нового правительства выбрали муллу Мохаммада Хасана Ахунда, а его заместителем - муллу Абдула Гани Барадара. Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, которого разыскивает ФБР и предлагает $5 млн за информацию о нем, а министром иностранных дел станет Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны, министерство юстиции возглавит Абдул Хаким. Санкции ООН действуют в отношении муллы Абдула Хака Васика, который возглавил афганскую разведку. Мулла Хаирулла Хайрхва, назначенный министром информации, в прошлом был узником американской тюрьмы Гуантанамо.