События

20:39 09.09.2021

В Афганистан в течение дня доставили гуманитарную помощь из пяти стран

1 мин читать
В Афганистан в течение дня доставили гуманитарную помощь из пяти стран

Афганистан в четверг получил гуманитарную помощь из пяти стран, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя кабульского аэропорта Абдулу Хади Хамдарду.

По его словам, в Кабуле приземлились четыре самолета с продовольствием и медикаментами из Катара, ОАЭ, Бахрейна и Пакистана.

Кроме того, Афганистан получил помощь из Туркменистана, ее доставили автотранспортом.

"Анадолу" напоминает, что в настоящее время Афганистан, который 20 лет находился в состоянии войны, находится в состоянии глубокого экономического кризиса - люди спят в парках, некоторые ночуют в пластиковых палатках, поскольку у них не хватает денег для того, чтобы вернуться домой.

Ранее в четверг глава МИД Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани заявил, что предоставление гуманитарной помощи Афганистану не должно зависеть от политического прогресса.

"Гуманитарная помощь не должна зависеть от какого-либо политического прогресса, поскольку мы считаем, что афганский народ заслуживает помощи, поддержки, несмотря на то, что происходит на политической арене", - заявил Аль Тани в Исламбаде.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. В ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане.

Теги: #афганистан #азия #гумпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:59 09.09.2021
Брюссель ожидает, что в остальном составе афганского правительства будут представлены все слои населения - заявление

Брюссель ожидает, что в остальном составе афганского правительства будут представлены все слои населения - заявление

19:58 09.09.2021
Поставка гумпомощи Кабулу не должна зависеть от обстановки на политической арене - глава МИД Катара

Поставка гумпомощи Кабулу не должна зависеть от обстановки на политической арене - глава МИД Катара

19:32 09.09.2021
Первый борт с гуманитарным грузом из Пакистана приземлился в Кабуле - СМИ

Первый борт с гуманитарным грузом из Пакистана приземлился в Кабуле - СМИ

15:01 09.09.2021
Талибы требуют исключить их лидеров из санкционных списков ООН и США

Талибы требуют исключить их лидеров из санкционных списков ООН и США

11:42 09.09.2021
В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой - глава МИД

В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой - глава МИД

05:27 09.09.2021
США не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества

США не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества

02:41 09.09.2021
В Афганистане продолжаются протесты против неравенства и нового правительства

В Афганистане продолжаются протесты против неравенства и нового правительства

15:12 08.09.2021
90 афганцев, эвакуированных США из Кабула, попросили убежища в Германии

90 афганцев, эвакуированных США из Кабула, попросили убежища в Германии

14:53 08.09.2021
В ЕС не считают новое правительство Афганистана инклюзивным

В ЕС не считают новое правительство Афганистана инклюзивным

10:13 08.09.2021
Афганский журналист обвинил талибов в военных преступлениях против жителей Панджшера

Афганский журналист обвинил талибов в военных преступлениях против жителей Панджшера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСК по расследованию противоправных действий представителей госвласти против суверенитета Украины обнародует в пятницу результаты по делу "вагнеровцев"

Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

Правоохранители проводят обыски в департаментах КГГА по факту незаконной передачи земучастков в центре Киева

В Раду направлено обращение о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога

В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой - глава МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

ВМС США создали спецотряд беспилотников для действий в Персидском заливе

ВСК по расследованию противоправных действий представителей госвласти против суверенитета Украины обнародует в пятницу результаты по делу "вагнеровцев"

ЕС исключил шесть стран и добавил одну в список рекомендуемых для снятия ограничений на поездки в Евросоюз

В новом "ковидном сезоне" будет меньше ковидных больниц, но коек с кислородом в них будет больше – и.о.главы НСЗУ

ВСУ отменил решения судов нижестоящих инстанций об освобождении "ДТЭК Захидэнерго" от уплаты тарифа на передачу при экспорте э/э

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2021г прошел 242 проверки, на предприятии подозревают госорганы в намерении помешать его стабильной работе

Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

Более 90% школ, детсадов и больниц в Украине готовы к отопительному сезону - министр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА