ВМС США создали спецотряд беспилотников для действий в Персидском заливе

Пятый флот ВМС США, в зону ответственности которого, в частности, входит Персидский залив, сформировал оперативную тактическую группу беспилотников для действий в этом районе, сообщили в четверг западные СМИ.

"Наиболее важный аспект того, почему мы это делаем, состоит в том, что так мы можем развивать и интегрировать беспилотные системы и искусственный интеллект как средства выполнения двух задач", - говорится в заявлении командующего Пятым флотом Брэдли Купера, который также возглавляет ВМС Центрального командования США.

"Первое - улучшить нашу осведомленность об обстановке на море, второе - усилить сдерживание", - уточнил он.

Как указывают СМИ, информация о создании новой группы Пятого флота поступила на фоне того, что аналитики называют "тайной войной" между Ираном и Израилем, которая привела к серии атак на суда, связанные с этими странами, в районе Персидского залива.

Так, в июле 2017 года танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на Mercer Street, и израильская разведка имеет доказательства этого. В свою очередь министры иностранных дел стран G7 осудили атаку на танкер Mercer Street, отметив, что все данные указывают на то, что за ней стоит Иран.

Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер в Индийском океане.