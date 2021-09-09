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19:58 09.09.2021

Поставка гумпомощи Кабулу не должна зависеть от обстановки на политической арене - глава МИД Катара

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Поставка гумпомощи Кабулу не должна зависеть от обстановки на политической арене - глава МИД Катара

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани в четверг заявил, что предоставление гуманитарной помощи Афганистану не должно зависеть от политического прогресса, сообщает телеканал TRT World.

"Гуманитарная помощь не должна зависеть от какого-либо политического прогресса, поскольку мы считаем, что афганский народ заслуживает помощи, поддержки, несмотря на то, что происходит на политической арене", - заявил Аль Тани в Исламбаде.

Глава МИД Катара также поблагодарил взявших власть в Афганистане представителей движения "Талибан" за то, что они позволили осуществлять чартерные рейсы.

Ранее в четверг из Кабула в Доху вылетел первый с момента установления контроля в Афганистане власти талибов международный коммерческий рейс. Как сообщалось, рейс совершил лайнер Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways.

Десятки иностранных граждан, в том числе американцы, вошли на борт самолета: это первый отъезд иностранцев из Афганистана после завершения в конце августа процесса вывода иностранных сил из этой страны. Как сообщалось, талибы позволили 200 гражданам США и другим иностранцам, которые не смогли покинуть Афганистан до 31 августа, сделать это теперь.

Также в четверг в Кабуле приземлился первый борт с гуманитарным грузом из Пакистана.

Представители движения "Талибан" и иностранные технические специалисты считают, что аэропорт Кабула на этой неделе будет готов к работе по международным направлениям. По их оценке, в ближайшие три дня аэропорт будет готов к приему и отправке международных авиарейсов.

В аэропорту Кабула в настоящее время, наряду с афганскими специалистами, работают эксперты из Катара и Турции. Отмечается, что Катар и ОАЭ выделили Афганистану электронное оборудование, в том числе компьютеры и сканеры для проверки багажа и пассажиров.

В сентябре аэропорт афганской столицы возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов.

Аэропорт Кабула перестал работать с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуации гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане.

Теги: #афганистан #катар #гумпомощь
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