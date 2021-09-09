События

19:29 09.09.2021

ЕС исключил шесть стран и добавил одну в список рекомендуемых для снятия ограничений на поездки в Евросоюз

1 мин читать
ЕС исключил шесть стран и добавил одну в список рекомендуемых для снятия ограничений на поездки в Евросоюз

Европейский союз исключил Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Японию и Сербию, добавив Уругвай в список стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки.

Соответствующее решение обнародовано в четверг в Брюсселе.

"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, в список был добавлен Уругвай, а из списка исключены Албания, Армения, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Япония и Сербия", - отмечается в сообщении.

Таким образом, сейчас в списке стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки, находятся тринадцать стран, включая Украину. Кроме неё, в список вошли также Австралия, Босния и Герцеговина, Канада, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Республика Молдова, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Уругвай и Китай, при условии подтверждения взаимности.

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет и далее пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Теги: #ес #поездки #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 09.09.2021
ЕС передаст Национальной полиции Украины автомобили, дефибрилляторы, оборудование для взрывотехников и серверы для сотрудничества с Европолом и Интерполом

ЕС передаст Национальной полиции Украины автомобили, дефибрилляторы, оборудование для взрывотехников и серверы для сотрудничества с Европолом и Интерполом

10:40 09.09.2021
"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка-Донецк из-за обстрелов

"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка-Донецк из-за обстрелов

20:30 08.09.2021
Еврокомиссия заявила о стремлении ЕС к большей автономии в многополярном и конфликтном мире

Еврокомиссия заявила о стремлении ЕС к большей автономии в многополярном и конфликтном мире

16:18 08.09.2021
Порошенко приветствует решение ЕС о санкциях против России, призвал власти усиливать санкционное давление на агрессора

Порошенко приветствует решение ЕС о санкциях против России, призвал власти усиливать санкционное давление на агрессора

14:53 08.09.2021
В ЕС не считают новое правительство Афганистана инклюзивным

В ЕС не считают новое правительство Афганистана инклюзивным

12:54 08.09.2021
В Индии ограничат празднование религиозных фестивалей в связи с ростом заражений COVID-19

В Индии ограничат празднование религиозных фестивалей в связи с ростом заражений COVID-19

11:25 08.09.2021
Послы ЕС продлили санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины

Послы ЕС продлили санкции за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины

20:24 07.09.2021
Совет ЕС дал согласие на семилетнее финансирование реформ в странах-кандидатах

Совет ЕС дал согласие на семилетнее финансирование реформ в странах-кандидатах

14:00 07.09.2021
ЕС выпустит "зеленые" облигации объемом EUR250 млрд

ЕС выпустит "зеленые" облигации объемом EUR250 млрд

20:36 06.09.2021
В Финляндии полностью отменят коронавирусные ограничения после вакцинации 80% населения - премьер

В Финляндии полностью отменят коронавирусные ограничения после вакцинации 80% населения - премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСК по расследованию противоправных действий представителей госвласти против суверенитета Украины обнародует в пятницу результаты по делу "вагнеровцев"

Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

Правоохранители проводят обыски в департаментах КГГА по факту незаконной передачи земучастков в центре Киева

В Раду направлено обращение о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога

В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой - глава МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

ВСК по расследованию противоправных действий представителей госвласти против суверенитета Украины обнародует в пятницу результаты по делу "вагнеровцев"

Первый борт с гуманитарным грузом из Пакистана приземлился в Кабуле - СМИ

В новом "ковидном сезоне" будет меньше ковидных больниц, но коек с кислородом в них будет больше – и.о.главы НСЗУ

ВСУ отменил решения судов нижестоящих инстанций об освобождении "ДТЭК Захидэнерго" от уплаты тарифа на передачу при экспорте э/э

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2021г прошел 242 проверки, на предприятии подозревают госорганы в намерении помешать его стабильной работе

Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

Более 90% школ, детсадов и больниц в Украине готовы к отопительному сезону - министр

Байден обяжет всех федеральных служащих пройти вакцинацию от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА