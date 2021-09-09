ЕС исключил шесть стран и добавил одну в список рекомендуемых для снятия ограничений на поездки в Евросоюз

Европейский союз исключил Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Японию и Сербию, добавив Уругвай в список стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки.

Соответствующее решение обнародовано в четверг в Брюсселе.

"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, в список был добавлен Уругвай, а из списка исключены Албания, Армения, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Япония и Сербия", - отмечается в сообщении.

Таким образом, сейчас в списке стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки, находятся тринадцать стран, включая Украину. Кроме неё, в список вошли также Австралия, Босния и Герцеговина, Канада, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Республика Молдова, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Уругвай и Китай, при условии подтверждения взаимности.

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет и далее пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.