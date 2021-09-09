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19:25 09.09.2021

В новом "ковидном сезоне" будет меньше ковидных больниц, но коек с кислородом в них будет больше – и.о.главы НСЗУ

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В новом "ковидном сезоне" будет меньше ковидных больниц, но коек с кислородом в них будет больше – и.о.главы НСЗУ

В новом осеннем сезоне заболеваемости COVID-19 к приему пациентов с коронавирусной инфекцией подготовлено меньше больниц, чем было весной, но коек с кислородом в них будет больше, сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Самофалов.

«Сейчас рассматривается почти вдове меньше больниц для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, чем было в марте. За счет того, что большие деньги были вложены в обеспечение больниц мы видим, что больницы выполняют условия обеспечить 80% коек кислородом. Даже если будет максимальная вспышка, вдвое меньше больниц будет задействовано под COVID-19, но коек будет больше», - сказал Самофалов в ходе круглого стола «Оказание медицинской помощи при инсульте время пандемии COVID-19» в Киеве в четверг.

При этом он отметил, что средства, предусмотренные в Программе медицинских гарантий (ПМГ), в частности, для лечения инсультов, не будут передаваться на лечение COVID-19 и «нековидные» больницы не будут останавливать оказание плановой медпомощи.

«Угрозы что средства с инсульта будут переданы на COVID-19, нет, потому, что в ПМГ четко заложены деньги под все потребности», - сказал Самофалов.

Теги: #ковид #украина
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