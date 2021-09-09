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19:08 09.09.2021

ВСУ отменил решения судов нижестоящих инстанций об освобождении "ДТЭК Захидэнерго" от уплаты тарифа на передачу при экспорте э/э

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ВСУ отменил решения судов нижестоящих инстанций об освобождении "ДТЭК Захидэнерго" от уплаты тарифа на передачу при экспорте э/э

Верховный суд Украины своим постановлением от 8 сентября отменил решения Окружного административного суда Киева от 13 июля 2020 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 21 октября 2020 года, которыми были удовлетворены исковые требования АО "ДТЭК Захидэнерго" относительно отмены платы за передачу электроэнергии сетями НЭК "Укрэнерго" при ее экспорте.

Как говорится в постановлении Верховного суда, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина", ВСУ тем самым удовлетворил соответствующие кассационные жалобы Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на решения двух судов нижестоящих инстанций.

"Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и не может быть обжаловано", – сообщается в документе.

Как сообщалось, АО "ДТЭК Захидэнерго" в феврале 2020 года обратилось в Окружной административный суд Киева с требованием отменить соответствующее постановление НКРЭКУ от 7 февраля 2020 года №360 "Об утверждении изменений в Кодекс системы передачи", которым была утверждена обязательная плата за передачу электроэнергии при ее экспорте.

Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на предмет спора, на стороне АО "ДТЭК Захидэнерго" выступили ООО "ДЕ Трейдинг", ООО "Д.Трейдинг", а также ПАО "ДТЭК Павлоградуголь".

"В обоснование исковых требований АО "ДТЭК Западэнерго" отмечено, что в результате принятия оспариваемого постановления украинским предприятиям - экспортерам электрической энергии, в частности ему, в цену электрической энергии необходимо включать услуги по передаче в размере 155,4 грн/МВт-ч и плату за услуги по диспетчерскому управлению в размере 10,23 грн/МВт-ч", – уточняется в постановлении ВСУ.

Таким образом, согласно постановлению ВСУ, украинские предприятия - экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче э/э и диспетчерскому управлению.

Теги: #энергетика #экспорт #суд #э_э
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