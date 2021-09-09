"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2021г прошел 242 проверки, на предприятии подозревают госорганы в намерении помешать его стабильной работе

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) в текущем году уже проверили 242 раза, помимо следственных действий, которые проводятся по разного рода уголовным производствам, сообщил заместитель генерального директора по административным вопросам АМКР Артем Филипьев в интервью корпоративной газете "Металлург".

"Проверки - это неотъемлемая часть нашей действительности, они необходимы, чтобы держать предприятие в тонусе, обращать наше внимание на определенные проблемные моменты, которые мы, возможно, сами не замечаем. Проверки не мешают, когда проводятся в соответствии с действующим законодательством и без предустановленной цели достичь заранее определенного результата. Когда проверяющий приходит на проверки только для того, чтобы формально зафиксировать свое пребывание на предприятии, а на самом деле акт у него уже давно заготовлен и написан, – такие проверки действительно мешают работе компании", - поясняет Филипьев.

По его словам, когда чиновники высокого ранга, выходя на пресс-конференции еще до завершения проверок, объявляют санкции, найденные нарушения, притом что их сотрудники еще даже не закончили проводить проверку, не побывали на всех объектах, – "это шокирует". Он подчеркнул, что в этом есть проблема, и такие случаи не единичны.

В свою очередь, замгендиректора отметил, что если бы государственная машина работала как следует, то проверки бы не мешали, а наоборот - улучшали работу предприятия.

"Но сегодня я, к сожалению, не могу констатировать, что государственный механизм работает как нужно. И часто проверки проводятся с целью помешать работе компании в каких-то не всегда понятных нам интересах", - сказал интервьюируемый.

Отвечая на вопрос о ситуации с делом об экоциде, в котором СБУ ранее обвинила предприятие, топ-менеджер сообщил, что расследование продолжается.

"Я не буду комментировать следственные действия, которые осуществляются органами досудебного расследования. Но, на наш взгляд, объективное установление истины в этом деле приведет только к одному результату - закрытию этого дела из-за отсутствия состава преступления", - спрогнозировал замгендиректора.

Вместе с тем он признал, что проблемы с экологией есть, и их нужно решать, для чего компания прилагает значительные усилия. Однако эти проблемы накапливались не одно десятилетие, поэтому их решение требует времени. С другой стороны, произошло значительное сокращение выбросов, уменьшение отходов. констатирует Филипьев.

"Предприятие за 15 лет после приватизации прошло огромный путь. Много сделано, чтобы улучшить ситуацию в городе. Начиная с того же закрытия двухванного сталеплавильного агрегата, другие мероприятия, которые предприятие использует, чтобы сократить выбросы. Сейчас мы посередине пути, но у нас есть четкий план, он реализуется и будет в дальнейшем реализовываться. Есть обязательства, установленные украинским законодательством, есть такие, которые компания взяла на себя добровольно, в том числе по достижению карбононейтрального статуса. Мы движемся по этому пути, и я уверен, что в конце концов мы достигнем цели", - убежден топ-менеджер.

Филипьев добавил, что сейчас есть проблемы со строительством хвостохранилища "Третья карта". По его словам, "Третья карта" - это хвостохранилище, которое будет строиться по самым современным стандартам строительства подобных объектов. И хвостохранилище обеспечит стабильную работу по добыче руды на 20-30 лет вперед.

Топ-менеджер констатировал, что вокруг данного объекта очень много спекуляций, манипуляций, которые искусственно подогреваются людьми, которые имеют свои корыстные интересы в рамках истории. По его словам, это единственная причина, по которой данная проблема возникает так остро, тогда как на самом деле предприятие готово обеспечить максимально прозрачный и экологически безопасный способ как строительства указанного хвостохранилища, так и его дальнейшей эксплуатации.

"Мы считаем, что наша позиция абсолютно правомерна. Не хотелось бы вступать в какие-то юридические диспуты, конфликты с любым органом госвласти. Мы стараемся выполнять их требования, которые находятся в рамках действующего законодательства. Но там, где органы госвласти действуют вне закона, мы будем эти действия обжаловать, доказывать свою правоту в суде", - пояснил замгендиректора

По его словам, в настоящее время у компании есть разрешение на строительство, на основании которого уже ведутся строительные работы на объекте. Параллельно АМКР проходит уже третью процедуру оценки воздействия на окружающую среду.

Ранее гендиректор АМКР Мауро Лонгобардо сообщал, что задержка с выдачей разрешения на строительство нового хвостохранилища связана с бюрократическими процедурами, а не экологическими вопросами. По его словам, компания рассчитывала получить от Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов согласование проекта строительства хвостохранилища "III карта" в августе текущего года.

Как сообщалось, СБУ возбудила уголовное дело в отношении ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст.441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид".

Ранее избранный президентом Украины Владимир Зеленский, бывший житель Кривого Рога, раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

В свою очередь руководители АМКР в разные периоды указывали на чрезмерное количество проверок предприятия, что мешает его стабильной работе и отвлекает множество сотрудников.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".