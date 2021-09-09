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18:45 09.09.2021

Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

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Российские наемники на Луганщине обстреляли из минометов следственную группу СБУ

Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, которая работала вблизи линии соприкосновения в Луганской области, попала под обстрел боевиков т.н. "ЛНР", сообщает пресс-центр ведомства.

"Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке. Там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что все члены оперативно-следственной группы СБУ остались живы.

"Сейчас украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций. Это уже 64 производство с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области", - подчеркивают в СБУ.

В спецслужбе напоминают, что вечером 8 сентября российские наемники обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка Счастьинского района Луганской области.

"Они использовали запрещенное минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение. В результате атаки получили ранения шестеро украинских военнослужащих. Кроме того, примененная врагом артиллерия калибра 122 мм попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села Трехизбенка", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, причинил тяжкие последствия) по данному факту проходит под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Теги: #сбу #обстрел #луганская_область
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