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18:16 09.09.2021

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

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Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

Российские наемники на Донбассе с начала текущих суток 9 раз нарушили условия режима прекращения огня, открывая огонь по позициям украинской армии, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в четверг.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала текущих суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении ООС в Фейсбуке.

Отмечается, что в направлении населенного пункта Гранитное российские наемники обстреляли позиции украинской армии из крупнокалиберных пулеметов, в вблизи Красногоровки дважды вели огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

"Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнее Торецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Возле Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов", - уточняют в штабе ООС.

Там добавляют, что вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска четыре раза вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - подчеркивают в штабе.

Уточняется, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Теги: #оос #ситуация
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