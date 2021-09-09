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18:14 09.09.2021

Более 90% школ, детсадов и больниц в Украине готовы к отопительному сезону - министр

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Более 90% школ, детсадов и больниц в Украине готовы к отопительному сезону - министр

Около 91% учреждений социальной и образовательной инфраструктуры в Украине комплексно подготовлены к отопительному сезону. Кроме того, к осенне-зимнему периоду подготовлены почти 81% жилых зданий, рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, сообщает пресс-служба министерства.

"Своевременный старт отопительного сезона, а также обеспечение его устойчивого прохождения - одна из важнейших задач, которое сейчас имеем. Подготовка продолжается в соответствии с утвержденными планами. В частности, сейчас в Украине подготовлены к работе более 16 тыс. котельных и более 16 000 тыс. тепловых сетей, что составляет около 84% и около 85% соответственно. Также комплексно подготовлены около 9500 жилых домов - это почти 81% от запланированного количества, и около 34 тыс. школ, садиков и больниц - это 91%", - рассказал Чернышев на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг.

В свою очередь заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская сообщила, что по состоянию на 1 сентября к осенне-зимнему периоду подготовлены 4900 единиц (79%) специализированной техники и более 230 000 (более 81%) шанцевых инструментов, а также заготовлено более 1,3 млн тонн посыпочного материала и реагентов (почти 77%). Кроме того, были отремонтированы около 20 тыс. метров квадратных улиц и дорог, что составляет почти 76% плана.

По итогам заседания Минэнерго, Минрегиону, областным и Киевской городской государственным администрациям в октябре 2021 года поручено уточнить минимально необходимые потребности электроэнергии для обеспечения работы котельных от передвижных автономных электростанций на случай их обесточивания, а также разработать схемы подключения таких электростанций, создать и обеспечить оперативное привлечение резервных источников электропитания котельных, определить здания и помещения для организации в них стационарных пунктов обогрева, а также обеспечить ежегодное планирование и надлежащий контроль выполнения мер обеспечения пожарной и техногенной безопасности учебных заведений.

Теги: #готовность #отопительный_сезон
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