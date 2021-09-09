События

17:40 09.09.2021

Налетчик на филиал Банка Грузии в Кварели освободил всех заложников, переговоры с ним продолжаются

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Налетчик на филиал Банка Грузии в Кварели освободил всех заложников, переговоры с ним продолжаются

Вооруженный мужчина, который в четверг ворвался в филиал Банка Грузии в центре города Кварели (регион Кахетия на востоке страны), освободил всех взятых ранее заложников.

"Сейчас у него (налетчика) больше нет заложников. Между ним и правоохранительными органами ведутся переговоры. Посмотрим, каким будет результат, надо подождать. Переговоры продолжаются", - заявил журналистам губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили.

К настоящему времени спецназ заблокировал весь периметр вокруг филиала Банка Грузии, в котором находится неизвестный, вооруженный ручной гранатой.

Ранее в здании филиала находилось до 15 человек, среди которых были как сотрудники банка, так и посетители. Некоторым из них еще раньше удалось выбежать из банка.

Грабитель якобы требовал 0,5 млн лари (около $160 тыс.) за освобождение заложников. Однако официально эту информацию пока никто не подтвердил.

Теги: #нападение #грузия #банк
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