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17:29 09.09.2021

Власти Молдовы вводят ЧП в сфере здравоохранения из-за роста заболеваемости коронавирусом с 11 сентября по 31 октября

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Власти Молдовы вводят ЧП в сфере здравоохранения из-за роста заболеваемости коронавирусом с 11 сентября по 31 октября

В Молдове с 11 сентября по 31 октября будет действовать чрезвычайное положение в области здравоохранения, заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.

"В связи с ростом количества случаев заболевания коронавирусом в Молдове вводится чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения. Оно будет действовать с 11 сентября по 31 октября. Такое решение принято национальной чрезвычайной комиссией на основании рекомендаций национального агентства по общественному здравоохранению. Решение продиктовано развитием эпидемиологического процесса, который носит восходящий характер с тенденциями к постоянному обострению", - сказала Немеренко в четверг журналистам.

По ее словам, агентство представило результаты мониторинга, которые свидетельствуют о росте распространения COVID-19 и ухудшении ситуации на протяжении последних четырех недель.

Как сказала Немеренко, с 11 сентября граждане старше 18 лет смогут участвовать в мероприятиях на открытом воздухе (спектакли, фестивали и т. д.) или в закрытых помещениях (ночные клубы, театры, концертные залы и т. д.) только при предъявлении определенных документов. Речь идет о свидетельстве о полной вакцинации или отрицательный результата теста на COVID-19, сделанного не позднее трех дней. Разрешено предъявить сертификат, подтверждающий наличие антител, который действует на протяжении 90 дней.

В Молдове процесс вакцинации начался 2 марта. Из 3,2 млн. граждан вакцинировано более 1,3 млн. человек, более 700 тыс. из них - двумя дозами. После начала вакцинации распространение коронавируса значительно снизилось - от 1,5-2 тыс. случаев до 100 случаев в день. Однако с начала августа наметился рост случаев заражения. В конце августа стали регистрировать до 500 и более случаев в день.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 272 325, 260 508 человек вылечилось, 6466 - скончались.

Теги: #молдова #covid_19 #чп
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