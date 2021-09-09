Правоохранители проводят обыски в департаментах КГГА по факту незаконной передачи земучастков в центре Киева

Столичные правоохранители проводят обыски в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами департаментов Киевской городской государственной администрации при передаче в пользование субъекту хозяйствования земельных участков коммунальной собственности, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Установлено, что должностные лица КГГА, нарушая требования земельного законодательства, условия программы социально-экономического и культурного развития города Киева и заключенного инвестиционного договора, передали в пользование субъекту хозяйствования земельные участки коммунальной собственности, расположенные в центре Киева рядом с Европейской площадью, во внеконкурентный способ и по заниженной стоимости, чем нанесли тяжелые последствия интересам государства", - подчеркивают в прокуратуре.

Там уточняют, что в четверг, 9 сентября, с целью документирования противоправной деятельности, а также изъятия документов и других вещественных доказательств, имеющих значение для следствия, правоохранителями проводятся санкционированные обыски в структурных подразделениях КГГА, в частности в Департаменте экономики и инвестиций и Департаменте земельных ресурсов.

При этом, в пресс-службе Государственного бюро расследований отмечают, что сумма нанесенного государству ущерба составляет около 150 млн грн.

"Проверяется причастность к сделке депутатов Киевского городского совета. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по статье 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - подчеркивают в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.