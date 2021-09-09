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16:43 09.09.2021

В Раду направлено обращение о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога

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В Раду направлено обращение о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога

Исполняющий обязанности городского головы Кривого Рога Юрий Вилкул направил в Верховную Раду обращение о назначении внеочередных выборов мэра города в связи со смертью предыдущего мэра Константина Павлова.

"Обращаюсь в Верховную Раду Украины с просьбой о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области в связи со смертью Криворожского городского головы Павлова Константина Юрьевича", - говорится в документе, обнародованном пресс-службой Криворожского горсовета в четверг.

Отмечается, что новые выборы городского головы Кривого Рога могут пройти в марте 2022 года.

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

На теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

6 сентября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова, по данным предварительного следствия, является самоубийством, которое может быть связано с тем, что аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

В ответ на это, начальник юридического управления Криворожского горисполкома Максим Кудин заявил, что проведение проверки деятельности Криворожского городского совета не может быть связано со смертью мэра города Константина Павлова, поскольку проверяется также период, в который Павлов не был мэром.

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога скорее всего состоятся 27 марта следующего года, заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. До их проведения обязанности мэра Кривого Рога будет временно выполнять бывший городской голова Юрий Вилкул.

Теги: #кривой_рог #выборы #обращение
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