В Эстонию прибыли танки и тяжелая боевая техника для британского контингента боевой группы НАТО

В Эстонию в четверг через порт Палдиски доставлены танки Challenger 2, тяжелая боевая и иная техника для дислоцированного в военном городке Тапа британского контингента боевой группы НАТО.

Как сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) в пресс-службе главного штаба Сил обороны, военнослужащие королевского танкового полка Великобритании сменят в сентябре в боевой группе НАТО 1-й батальон полка "Мерсия" (Mercia) и присоединятся к 1-й пехотной бригаде Сил обороны Эстонии.

Официальная церемония смены частей Великобритании состоится 19 сентября.

Для доставки британской техники из Палдиски в город Тапа использовались военные грузовики дислоцированного в Эстонии контингента вооруженных сил Франции.

На саммите НАТО в Варшаве в июне 2016 года было решено развернуть боевые группы Североатлантического союза в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в связи с изменившейся обстановкой в области безопасности.

Ведущей страной боевой группы союзников в Эстонии является Великобритания, страны-участницы - Франция и Дания. Общая численность боевой группы - около 1 200 человек. Их пребывание в республике финансирует Эстония. Первая боевая группа прибыла в военный городок Тапа в апреле 2017 года.