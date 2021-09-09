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16:23 09.09.2021

В Одесской области задержали участника ИГИЛ

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В Одесской области задержали участника ИГИЛ

Служба безопасности Украины задержала участника международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Одесской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, мужчина является выходцем из Центральной Азии и находится в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

"По данным СБУ, в 2014-2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации "Исламское государство". Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

"Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине", - подчеркивают в СБУ.

Теги: #сбу #игил #задержание
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