В Одесской области задержали участника ИГИЛ

Служба безопасности Украины задержала участника международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Одесской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, мужчина является выходцем из Центральной Азии и находится в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

"По данным СБУ, в 2014-2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации "Исламское государство". Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

"Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине", - подчеркивают в СБУ.