События

16:08 09.09.2021

500 человек эвакуировали в Испании из-за природного пожара в горах

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500 человек эвакуировали в Испании из-за природного пожара в горах

В Испании около 500 человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с набирающим силу природным пожаром, сообщило в четверг агентство Associated Press.

Пожар начался в горной местности южной провинции Малага вечером в среду. За ночь пламя набрало силу, что привело к эвакуации, в том числе, недалеко от курортного города Эстепона. Власти перекрыли часть некоторых дорог в регионе.

На борьбу с пламенем направлены 250 пожарных и 29 самолетов. Служба пожаротушения сообщает, что пересеченная местность затрудняет работу специалистов.

Ранее на этой неделе сообщалось о двух крупных пожарах в Галисии на северо-западе Испании. Министр сельского хозяйства Галисии Хосе Гонсалес заявил, что огонь был разведен с "очевидным намерением" и не мог начаться по естественным причинам.

В августе несколько европейских стран пострадали от лесных пожаров. Власти заявили, что пожары стали результатом сильнейшей волны жары за последние десятилетия. В некоторых странах сообщалось о случаях поджогов.

Теги: #испания #пожар
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