События

15:55 09.09.2021

В выходные в Украине в разгаре бабье лето

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В выходные в Украине в разгаре бабье лето

Преимущественно солнечная погода без осадков всю неделю будет господствовать на территории Украины. Бабье лето в самом разгаре. Но уже на следующей неделе ситуация изменится, есть вероятность прихода нового циклона с дождями. Сначала грозы и дожди пройдут в западной части страны, в некоторых районах – с понедельника. Затем осадки переместятся на центральную часть Украины. При этом высокая температура воздуха сохранится.

11-12 сентября возможны небольшие геомагнитные возмущения. А так как наш организм – своего рода биокомпьютер, то какое-то влияние магнитное поле на него, конечно, оказывает. У метеозависимых людей могут быть перепады настроения, головные боли.

На западе страны  с пятницы по понедельник - комфортные +24…+25 °С. По прогнозу Sinoptik.ua, в начале недели в некоторых районах могут пройти дожди, но температура воздуха значительно не снизится. Ночью будет свежо, до +12 °С.

В высокогорье Карпат днем до +18 °С, ночью +10…+11 °С.

В Закарпатье преимущественно ясно, дневная температура до +25 °С, ночная +10…+12 °С. Без осадков. Для Закарпатья солнечная погода важна еще и потому, что тут выращивают отличные сорта винограда. И на сахаристость каждой грозди винограда влияет количество солнечных дней в сентябре.

Восток Украины: 10-13 сентября в Луганской и Донецкой областях будет жарко, до +27 °С. В Харьковской области воздух прогреется до +24 °С. В ближайшие дни – солнечно и сухо. В выходные небольшая облачность не испортит общего настроения идеальной ранней осени.

В южном регионе страны в выходные днем столбик термометра поднимется до +28 °С. Ночи на юге в этот период тоже будут теплыми, до +17 °С. Но море становится холоднее с каждым днем. У Одессы температура воды в Черном море до +19 °С.

В центральных и северных областях Украины 10-13 сентября будет легкая облачность, слабый ветерок и много солнца. Температура воздуха днем +23…+25 °С.

В Киеве в ближайшие дни бабье лето подарит уютное тепло +23…+24 °С. Ночи в выходные тоже станут теплее, до +15 °С. Но осенне-весенняя задача «как одеться», чтобы не вспотеть и не замерзнуть, и в такие теплые дни существует. Например, в субботу в Киеве в 6 утра +14 °С, в 9 утра +16 °С, а к полудню выше +20 °С. Поэтому, если выходим рано утром из дома, в одежде используем принцип «капусты», многослойность.

Теги: #бабье_лето #синоптик #выходные
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