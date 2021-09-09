Арахамия считает чушью материал CNN по делу "вагнеровцов"

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "чухнёй" обнародованный американским телеканалом CNN материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер".

"Я тоже, когда увидел официальную реакцию от ФСБ, был шокирован, честно говоря. Я хотел спросить своего коллегу: позади меня (в зале пленарных заседаниях - ИФ) есть "Европейская солидарность", которая это так активно продвигала, я хотел спросить: они хоть консультировались перед этим с ФСБ или нет, когда они такие слухи начали распространять. Просто мне кажется, что это уже всем стало очевидным. А вы знаете, кто был руководителем режиссерской группы CNN? Человек, который руководит офисом CNN в Москве. Достаточно вам оснований считать, что это не фильм, а какая-то "чухня"?" - заявил Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

По его словам, по крайней мере, два факта - что ФСБ РФ комментирует ситуацию, а руководитель режиссерской группы является руководителем офиса телеканала в Москве - выглядят подозрительно.

Как сообщалось, 8 сентября на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер". По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что материале американского телеканала CNN, где говорится о якобы помощи Центрального разведывательного управления США Украине в части организации операции по задержанию "вагнеровцев", которая провалилась в августе прошлого года, стоит обращать внимание не на содержание, а на оперативную реакцию представителей ФСБ РФ.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

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