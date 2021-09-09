В конкурсе на должность гендиректора Музея Революции достоинства победил действующий директор Пошивайло

В конкурсе на должность генерального директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства - победил действующий гендиректор Игорь Пошивайло.

"8 сентября состоялось второе заседание комиссии конкурса на должность генерального директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства. Украинский институт национальной памяти объявил конкурс 20 июля 2021 года в соответствии с порядком, установленным законом Украины "О культуре". После представления стратегического плана развития музея комиссия определила победителем Игоря Пошивайло", - говорится в сообщении пресс-службы Украинского института национальной памяти (УИНП).

Отмечается, что по результатам конкурса председатель Украинского института нацпамяти обязан назначить победителя на должность гендиректора Национального музея Революции достоинства.

Пошивайло - украинский этнолог, керамолог, музеолог, кандидат исторических наук, заслуженный деятель искусств Украины.