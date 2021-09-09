Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрела готовность к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры и в отопительном сезоне

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) рассмотрела вопросы обращения с опасными отходами и готовности к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры и во время отопительного сезона.

"Комиссией принято решение поручить главам областных и Киевской городской администрации принять меры по активизации информационно-разъяснительной работе среди населения через средства массовой информации, социальные сети по поводу важности соблюдения противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В том числе и по проведению кампании по вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также на заседании рассмотрен вопрос по обращению с опасными отходами, в том числе непригодными к использованию и запрещенными к применению химическими средствами защиты растений.

"Принято решение поручить областным, Киевской городской госадминистрациям обеспечить из местных фондов охраны окружающей природной среды финансирование мероприятий по сбору и обезвреживанию непригодных к использованию и запрещенных пестицидов, хранящихся на территориях областей", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждалась готовность центральных и местных органов исполнительной власти к действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах критической инфраструктуры, в том числе обеспечение устойчивой работы транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

По результатам ответственным структурам поручено: принять меры по своевременному проведению работ специализированными организациями и предоставлении актов о проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов коммунальных объектов, жилых и общественных зданий; обеспечить проведение мероприятий по пропаганде правил безопасного пользования газом в быту; уточнить минимально необходимые потребности электроэнергии для обеспечения работы котельных от передвижных автономных электростанций на случай их обесточивания; разработать схемы подключения автономных электростанций; создать резервные источники электропитания (дизель-генераторы, ведомственные электростанции) котельных и обеспечить оперативное их привлечения в случае отключения электроснабжения.

Кроме того, для предупреждения переохлаждения людей поручено определить имеющиеся здания и помещения в них для использования стационарных пунктов обогрева.