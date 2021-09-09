Для украинцев открыты границы 133 стран мира - МИД

Для граждан Украины при различных условиях открыты границы 133 стран мира, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Где-то необходимо предъявить подтверждающие документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, где-то достаточно негативных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Но, в принципе, вы можете въехать в 133 страны мира, и это число будет продолжать расти, мы работаем над этим", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Также министр проинформировал, что с 1 сентября украинские туристы в Египте получили доступ к "горячей линии" помощи и туристического сопровождения на украинском языке.

"Ее номер 196-54. Это номер телефона, по которому в Египте вы можете на родном понятном языке получить все необходимые консультации по вашему отдыху", - указал Кулеба.