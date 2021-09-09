Рада поддержала отчет ВСК об оценке "Укрзализныци"

Верховная Рада на заседании в четверг приняла в целом проект постановления об отчете временной следственной комиссии (ВСК) парламента по проверке и оценке состояния "Укрзализныци" (УЗ), расследования фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства ее руководством, которые привели к значительному ухудшению технического состояния компании и основных производственных показателей.

За соответствующий документ проголосовали 296 народных депутатов.

ВСК, в частности, приводит результаты проверки деятельности УЗ за последние пять лет, а также дает рекомендации Кабинету министров, Министерству инфраструктуры и УЗ для урегулирования сложившейся ситуации.

Так, комиссия установила, что в 2015-2020 гг. ежегодное сокращение грузооборота УЗ составляло около 2,5%, однако в 2020-м этот показатель достиг уже 4,9%, а за первый квартал 2021 года - 6,8%.

"Такое резкое падение является критическим и в случае сохранения существующей ситуации УЗ не будет способна самостоятельно обеспечить устойчивое функционирование", - считают в ВСК.

Кроме того, отмечается в отчете, на 10,1 млрд т-км сократились экспортные и внутренние перевозки. При этом на 12,5% возросли малорентабельные перевозки порожних вагонов.

Согласно анализу, доходность грузоперевозок УЗ в 2020 году относительно 2012 года снизилась на 36% и составляет $6,89 за 500 т-км.

В связи с этим ВСК предлагает "Укрзализныци" посчитать корректную себестоимость перевозки 1 тонны грузов в зависимости от типа груза, рассчитать тариф за доступ к инфраструктуре. Кабмину предлагается ускорить структурную реформу компании, провести разделение по вертикали пассажирские и грузовые перевозки, содействовать запуску частной тяги на колеи общего пользования, ускорить создание Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.

Относительно пассажирских перевозках в ВСК заявляют, что за последние пять лет пригодный к эксплуатации парк пассажирских вагонов УЗ сократился на 1005 ед. (на 26%), парк пригородного подвижного состава - почти на 700 вагонов ( на 22%). В 2016-2019 гг. объем перевозок пассажиров в пригородном сообщении системно сокращался в среднем на 6% в год.

"Убытки от пассажирских перевозок за полноценный для пассажирского комплекса 2019 год составили 12,8 млрд грн, или 17,7% доходов от грузовых перевозок. За 2020 год при условии сокращения объемов и доходов от пассажирских перевозок в 2,4 раза убытки не изменились (-12,7 млрд грн) и составили 19,5% доходов от грузоперевозок. Вывод: сокращение объема перевозок в условиях 2020 года было неэффективное, пассажирский комплекс УЗ в существующем виде имеет оптимальный объем перевозок, ниже которого его эффективность падает", - говорится в документе.

В то же время, отмечают в ВСК, в составе убыточных в целом пассажирских перевозок есть отдельные рентабельные перевозки: международные с рентабельностью в 182% и "Интерсити" в 46%.

Наиболее же убыточными, по подсчетам комиссии, являются пригородные пассажирские перевозки: при перевозке более 100 млн пассажиров ежегодно (70% общих) индекс роста выручки в 2019 году к 2015 году составил 1,70 при индексе роста тарифов на 1,96. Расходы на осуществление перевозок превышали выручку в 7,8 раза в 2015 году и в 9,6 раза - в 2019 году (ухудшение эффективности на 20% за пять лет).

В связи с этим ВСК предлагает премьер-министру обеспечить полную компенсацию недополученных доходов от перевозок массовых категорий пассажиров в дальнем и пригородном сообщении, тарифы на которые устанавливаются ниже себестоимости. Выделить указанную сумму отдельной строкой в финансовом плане компании.

Набсовету и правлению УЗ предлагается вывести международные перевозки и внутренние категории "Интерсити+" в отдельные зависимые компании (компанию). Это позволит аккумулировать необходимые средства на их развитие, привлечь инвестиции для прироста этого рентабельного бизнеса и удовлетворить растущий спрос.