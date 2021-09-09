Кулеба: будем работать, чтобы США дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности

По результатам визита президента Украины Владимира Зеленского в США определено четыре ключевых направления, по которым теперь будет вестись работа не только для того, чтобы успешно реализовать договоренности президентов Украины и США, но и для того, чтобы делать Украину крепче, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Первое направление - это оборона и безопасность. Мы будем работать, чтобы Соединенные Штаты дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности, это начиная от тренировок Вооруженных сил Украины до передачи или продажи военного оборудования и оружия по необходимости Украины", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Второй блок, по его словам, - это энергетика. Кулеба указал, что встреча с министром энергетики США была очень хорошей. "Говорили не только традиционно про газ, но и про возобновляемую энергетику, водородную энергетику", - указал Кулеба.

Министр отметил, что третье направление - это технологическая и экологическая трансформация Украины.

"Не зря президент посетил Калифорнию, Сан-Франциско и стал первым, кстати, президентом Украины, который за 30 лет независимости Украины доехал до западного побережья, где сконцентрированы бизнесы, огромные компании в сфере IТ и аэрокосмической отрасли. Как сказал один из наших собеседников в Сан-Франциско, сегодня каждый бизнес - это цифровой бизнес, и тут для Украины открываются огромные возможности, над которыми мы будем работать", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что четвертое направление - это укрепление демократии и верховенства права.

"Мы подтвердили свое намеренье развивать Украину именно, как демократическое государство, именно как оплот демократии в регионе, и на этом будем сосредоточены", - пояснил глава МИД.

По мнению Кулебы, визит Зеленского вывел украинско-американское стратегическое партнерство на новый уровень.