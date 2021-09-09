СБУ фиксирует массовую паспортизацию Россией жителей ОРДЛО накануне выборов в Госдуму

Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины.

"Этот процесс так называемая власть самопровозглашенных республик организовала, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в российскую Госдуму. Организаторы действуют с нарушениями норм международного законодательства и лишают "новых" граждан социальных гарантий", - сообщает пресс-центр СБУ.

По информации украинских спецслужб, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами с июня 2021 года по прямым указаниям из РФ.

При этом в выданных жителям ОРДЛО российских паспортах проставляются коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Кроме того, в документе не указывается прописка. Таким образом, выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от России и не делают их владельцев полноправными гражданами РФ.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку жителей ОРДЛО на выборы с помощью двух механизмов: при содействии провластной партии "Единая Россия" организовывают выезд людей на голосование в пограничные города Ростовской области РФ, а также обеспечивают возможность незаконного "электронного голосования", в том числе и на оккупированных территориях Украины.

Жителей временно оккупированных территорий обязывают регистрировать свои на свои персональные данные электронную почту для того, чтобы принять участие в онлайн-голосовании.

Большинство из "паспортизованных" людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса "Единой России". Организаторы разработали комплекс мер, чтобы агитировать за провластную партию: в ОРДЛО открыты многочисленные "пункты записи" в "ЕР", организаторы "выборов" получили так называемые темники с технологиями агитации за партию российских властей, а также работают "инфоцентры" для граждан, которые курирует руководство из "Единой России".

СБУ продолжает фиксировать незаконные действия оккупационной власти в ОРДЛО по выдаче паспортов во время подготовки к выборам в Госудму РФ. Все незаконные действия документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

В СБУ напомнили, что в 2020 году на заседании Постоянного совета ОБСЕ делегация Евросоюза заявила, что упрощенная процедура предоставления Россией гражданства значительному количеству жителей Донецкой и Луганской областей является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей. Евросоюз не признает такие паспорта и призвал других участников ОБСЕ не признавать эти документы.