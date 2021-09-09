Турция разрешила въезд без ПЦР-теста детям до 12 лет

Турция больше не будет требовать от детей до 12 лет справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-тест на антиген при въезде в страну.

"Дети в возрасте до 12 лет будут освобождены от предоставления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справки о вакцинации или антиген-теста для въезда в Турцию", - говорится в сообщении МВД Турции.

Ранее въезд без ПЦР-теста был возможен детям только до 6 лет. Новые правила действуют до конца сентября с последующим пересмотром требований.

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