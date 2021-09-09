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11:50 09.09.2021

Возможность визита Зеленского в США на Генассамблею ООН прорабатывается

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Возможность визита Зеленского в США на Генассамблею ООН прорабатывается

Возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН сейчас прорабатывается, окончательного решения пока нет, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает также возможность онлайн-выступлений", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что для Зеленского всегда важно, чтобы каждый его визит был содержательным и результативным.

"Потому мы примем решение о том, будет ли этот визит физическим на Генеральную ассамблею или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН", - пояснил Кулеба.

Теги: #генассамблея_оон #зеленский
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