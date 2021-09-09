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11:46 09.09.2021

Теплая и сухая погода сохранится в Украине до конца недели

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Теплая и сухая погода сохранится в Украине до конца недели

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплый воздух в поле повышенного давления; теплая и сухая погода сохранится до конца недели, сообщил Укргидрометцентр.

Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 14°; днем 22-27°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 16-18°.

В Киеве в пятницу без осадков, температура ночью 10-12°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 сентября самая высокая температура днем была 31,2 в 1909г., самая низкая ночью 4,1 в 1968г.

В субботу в Украине без осадков. Ночью, утром в Карпатском регионе местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, в южной части до 17°, в западных областях 6-11°; днём 22-27°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

 

Теги: #погода #прогноз
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