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11:37 09.09.2021

Подготовка к встрече глав МИД стран Нормандского формата продолжается - Кулеба

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Подготовка к встрече глав МИД стран Нормандского формата продолжается - Кулеба

Подготовка к встрече глав Министерств иностранных дел стран Нормандского формата ведется, сейчас стороны согласовывают устраивающую всех дату, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Подготовка встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата продолжается. Сейчас наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров (глава МИД РФ – ИФ) подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чем говорить", - сказал Кулеба на брифинге в четверг в Киеве.

"Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров Нормандского формата, то есть определенное движение на нормандском треке возобновилось после окончания лета. И мы готовы к этой встрече министров как можно скорее, то есть по содержанию нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору. Главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике", - добавил министр.

Теги: #нормандский_формат #подготовка
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