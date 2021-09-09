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11:29 09.09.2021

Корниенко не исключает, что процесс переписи населения в Украине сможет "накладываться" на возможные локдауны

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Корниенко не исключает, что процесс переписи населения в Украине сможет "накладываться" на возможные локдауны

При подготовке к процессу переписи населения в Украине необходимо учитывать возможные совпадения с локдаунами в связи с ситуацией вокруг распространения коронавирусной болезни, считает первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы давно этим вопросом занимались с господином Немчиновым (министр Кабинета министров Олег Немчинов - ИФ)... Действительно, мы не можем ничего серьезно спланировать в стране, разработать стратегию, когда не понимаем, какие у нас есть ресурсы, а основной ресурс в экономике - это, всё-таки, трудовой. И много инсинуаций из-за этого: или нас 35 миллионов, или 20, или 10, или 70. Нужно это выяснить. Есть механизм переписи - он абсолютно всемирно известный и принятый", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас новейшие технологии позволяют "сделать это дешевле по многим параметрам", поэтому предварительные расчеты, достигающие значений в 4 млрд грн, будут оптимизироваться с учётом того, что треть населения точно способна заполнить определенную анкету в онлайн-режиме.

По его словам, на протяжении следующего года необходимо будет провести подготовку и определить, "что будем делать диджитально, а что - физически".

"Также мы понимаем, что в наших условиях это будет накладываться ещё и на ковид. И если у нас будет локдаун опять зимой-весной, то фактически какие-то процессы массовые будут останавливаться", - уточнил Корниенко.

Как сообщалось, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обнародовал проект решения комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, согласно которому первая с 2001 года Всеукраинская перепись населения может быть назначена на 2023 год и на нее предусмотрели выделить 82 474,9 тыс. грн.

Согласно обнародованному Гончаренко проекту решения, выделенные из бюджета средства в том числе будут потрачены на создание сервиса для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона – для проведения интернет-раунда переписи населения, а также техническую подготовку органов государственной статистики.

Теги: #перепись_населения #прогноз #локдаун #корниенко
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