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11:02 09.09.2021

В результате обстрела российскими наемниками Кряковки шестеро бойцов ВСУ получили травмы – штаб ООС

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В результате обстрела российскими наемниками Кряковки шестеро бойцов ВСУ получили травмы – штаб ООС

В результате обстрела российскими наемниками н.п.Кряковка (Луганская область) вечером 8 сентября шестеро бойцов Вооруженных сил Украины получили акубаротравмы, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Вечером, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка. В ответ украинские защитники открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения. После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно-медицинского госпиталя, установлен предварительный диагноз – акубаротравма", - говорится в сообщении в Facebook.

Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащие, получившие травмы, направлены в ВМКЦ Северного региона г.Харьков. Состояние здоровья бойцов удовлетворительное.

Кроме того, 9 сентября в результате обстрелов со стороны российских наемников огнестрельное ранение получил боец Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 9 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении ОТГ "Восток" в Facebook.

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.

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Теги: #ранения #оос
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