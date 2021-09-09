"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка-Донецк из-за обстрелов

Около 08:00 четверга в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с не подконтрольной Украине территории; в связи с этим "Укрзализныця" решила ограничить движение пригородных поездов на направлении Константиновка - Донецк.

Как сообщила пресс-служба компании, снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. В настоящее время повреждений инфраструктуры нет. Работники станции и пассажиры эвакуированы в укрытие.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотоватая - Лозовая и №6003/6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск УЗ ограничила до станции Фенольная.