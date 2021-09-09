События

10:40 09.09.2021

"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка-Донецк из-за обстрелов

1 мин читать
"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка-Донецк из-за обстрелов

Около 08:00 четверга в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с не подконтрольной Украине территории; в связи с этим "Укрзализныця" решила ограничить движение пригородных поездов на направлении Константиновка - Донецк.

Как сообщила пресс-служба компании, снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. В настоящее время повреждений инфраструктуры нет. Работники станции и пассажиры эвакуированы в укрытие.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотоватая - Лозовая и №6003/6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск УЗ ограничила до станции Фенольная.

Теги: #транспорт #укрзализныця #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:41 08.09.2021
"Укрзализныця" сокращает бронь в поездах для нужд железнодорожников, дополнительно появится 3 тыс. билетов

"Укрзализныця" сокращает бронь в поездах для нужд железнодорожников, дополнительно появится 3 тыс. билетов

12:54 08.09.2021
В Индии ограничат празднование религиозных фестивалей в связи с ростом заражений COVID-19

В Индии ограничат празднование религиозных фестивалей в связи с ростом заражений COVID-19

10:38 08.09.2021
Аэропорт Ривного получит дополнительно 35 млн грн на реконструкцию

Аэропорт Ривного получит дополнительно 35 млн грн на реконструкцию

20:36 06.09.2021
В Финляндии полностью отменят коронавирусные ограничения после вакцинации 80% населения - премьер

В Финляндии полностью отменят коронавирусные ограничения после вакцинации 80% населения - премьер

12:11 06.09.2021
"Укрзализныця" заплатит 378 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

"Укрзализныця" заплатит 378 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

01:43 05.09.2021
В Киеве 5 сентября перекроют ряд улиц из-за веломероприятия

В Киеве 5 сентября перекроют ряд улиц из-за веломероприятия

07:07 04.09.2021
В Киеве вечером 4 сентября ограничат движение транспорта из-за массового спортивного мероприятия

В Киеве вечером 4 сентября ограничат движение транспорта из-за массового спортивного мероприятия

14:50 03.09.2021
"Укрзализныця" с 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки

"Укрзализныця" с 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки

17:20 02.09.2021
В Норвегии снова отложили снятие ограничений против COVID-19

В Норвегии снова отложили снятие ограничений против COVID-19

15:23 02.09.2021
Ситуация с задержкой поездов стабилизируется – "Укрзализныця"

Ситуация с задержкой поездов стабилизируется – "Укрзализныця"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обстрела российскими наемниками Кряковки шестеро бойцов ВСУ получили травмы – штаб ООС

В Закарпатской области зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5

На автодороге Киев-Одесса в ДТП погиб гражданин Израиля

В Украине за сутки зафиксировано более 3 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 546 человек, 61 умер

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников два бойца ВСУ получили осколочные ранения

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате обстрела российскими наемниками Кряковки шестеро бойцов ВСУ получили травмы – штаб ООС

United Airlines не допустит сотрудников без прививки от COVID-19 к работе со 2 октября

Новоназначенный апостольский нунций вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины

В Закарпатской области зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5

"Эпицентр" открыл и провел реновацию девяти торговых центров в 2021 году

В центре Киева произошел пожар в общежитии, никто не пострадал

Число заражений COVID-19 в мире превысило 222,5 млн

На автодороге Киев-Одесса в ДТП погиб гражданин Израиля

В Украине за сутки зафиксировано более 3 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 546 человек, 61 умер

С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА