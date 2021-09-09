Новоназначенный апостольский нунций вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины

Новоназначенный апостольский нунций в Украине Висвальдас Кульбокас вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднару.

"Имел честь сегодня принять копии верительных грамот новоназначенного апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса", - написал Боднар в Twitter 8 сентября.

Висвальдас Кульбокас родился в Клайпеде (Литва) 14 мая 1974 г. Вступил на дипломатическую службу Святого Престола в 2004г. и служил в Папских представительств в Ливане, Нидерландах, России и в Секции отношений с государствами Государственного Секретариата. С 2020 года работает в Апостольской нунциатуре в Кении.

Владеет английским, испанским, итальянским, русским и французским языками.

С 2015 года по июнь 2020 года апостольским нунцием в Украине был архиепископ Клаудио Гуджеротти. 4 июля Папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Великобритании.