В центре Киева произошел пожар в общежитии, никто не пострадал

В Шевченковском районе Киева пожарные ликвидировали пожар в общежитии, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"8 сентября в 19:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул.Дегтяревской, 49, в Шевченковском районе столицы. К месту вызова сразу же были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, пожар возник в одной из комнат на 6-м этаже 9-этажного общежития на площади 10 кв. м", - сказано в сообщении.

В 20:11 пожар был локализован, а в 20:12 - ликвидирован.

В результате пожара сгорела и повреждена мебель, бытовая техника, личные вещи, оконные рамы, закопчены стены и потолок комнаты.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.