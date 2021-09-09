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09:42 09.09.2021

"Эпицентр" открыл и провел реновацию девяти торговых центров в 2021 году

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"Эпицентр" открыл и провел реновацию девяти торговых центров в 2021 году

"Эпицентр" в 2021 году открыл и провел реновацию уже девяти торговых центров: в Кропивницком, Хмельницком, Шепетовке, Николаеве, Полтаве, Никополе, Первомайске и двух - в Запорожье, сообщил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Строим новый ТЦ в Измаиле, в сентябре планируется открытие реконструированного и достроенного ТЦ в Днепре. Подписали основной договор на размещение в ТРЦ Blockbuster Mall магазина площадью 26,5 тыс. кв. м, он будет открыт осенью. Еще в столице появится ТЦ на Березняках", - сообщил Гончаров.

Среди будущих открытий – перезапуск в новом формате "Эпицентра" во Львове, который расположится на участке рядом с ТРЦ King Cross.

"В этом ТРЦ мы уже арендуем помещение под "Эпицентр" площадью 12 тыс. кв. м. А рядом построим первую очередь нового ТЦ "Эпицентр" площадью 50 тыс. кв. м. Пока нет решения, мы оставим действующий "Эпицентр" в ТРЦ King Cross или полностью сконцентрируемся только на развитии собственного участка", - сообщил Гончаров.

"Эпицентр К" также работает над открытием пяти ТЦ оптимального формата (6100 кв. м – ИФ) на востоке Украины - в Северодонецке, Славянске, Рубежном, Бахмуте и Покровском.

Кроме этого, в работе находятся ТЦ оптимального формата в Александрии, Бердичеве, Кривом Роге (второй в этом городе). Для Бердянска разрабатывается проект площадью около 20 тыс. кв. м.

"В работе есть еще немало участков. Например, хотим открыть третий "Эпицентр" в Днепре. Мы приобрели для него участок с выходом на набережную, на расстоянии 2 км от центра города. Хорошая локация, где мы создадим мощный объект", - сообщил Гончаров.

Заместитель генерального директора "Эпицентр К" напомнил, что инвестиционный план предусматривает создание 50 новых ТЦ за 2021-22 годы.

"Мы разработали его в конце 2019 и тогда планировали потратить на эти цели $706,5 млн. Однако уже могу сказать, что эта сумма точно будет больше", - отметил Гончаров.

Увеличение бюджетов он пояснил повышением стоимости строительных материалов и работ, а также постоянным улучшением концепций торговых центров. В частности, кардинально изменятся фасады объектов. Первым подобное можно будет увидеть в Полтаве, где в сентябре заработает интерактивный, с большими экранами, инновационный фасад.

"Подвести итоги по инвестициям можно будет в конце года, тогда и посмотрим насколько превышаем свой план", - отметил Гончаров.

Теги: #недвижимость #эпицентр_к #реновация #гончаров_владимир
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