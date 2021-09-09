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09:11 09.09.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 222,5 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 222,5 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 222 млн 564 тыс. 649, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 596 тыс. 53 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 40 млн 456 тыс. 788 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 652 тыс. 672.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 139 тыс. 12, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 441 тыс. 749.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 928 тыс. 8 заболевших, умер 584 тыс. 421 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 591,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 14 человек, в Индии - 316, Бразилии - 2 тыс. 727.

Теги: #covid_19 #мир
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